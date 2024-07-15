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Сегодня, 14:22

КДК РФС накажет «Зенит» и «Краснодар» за поведение болельщиков по итогам Суперкубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» (4:2).

«По Суперкубку России разберем следующие нарушения: болельщики «Зенита» бросали посторонние предметы на прилегающую к полю территорию, а также они использовали пиротехнику. Плюс одно замечание по болельщикам «Краснодара» по итогу матча — это демонстрация несогласованного баннера», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Артур Григорьянц
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