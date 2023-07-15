«Зенит» — ЦСКА: статистика личных матчей и история противостояния
«Зенит» и ЦСКА встретятся в матче за OLIMPBET Суперкубок России и в четвертый раз в истории разыграют этот трофей. Игра пройдет в субботу, 15 июля, в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17:00.
Соперничество этих клубов является одним из самых интересных в российском футболе и в том числе олицетворяет собой противостояние двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. В российской истории встреч «Зенита» и ЦСКА, самых успешных клубов двух последних десятилетий, питерская команда одержала 31 победу, московская — 26, ничья фиксировалась 17 раз, разность мячей 95 — 86.
«Зенит» — ЦСКА: чемпионат России
«Зенит» — ЦСКА: + 22 = 17 — 17, мячи 74 — 62
В пяти последних матчах в рамках первенства страны преимущество на стороне клуба из Санкт-Петербурга: 4 победы против одной у москвичей. Однако ЦСКА удалось победить в последнем очном матче команд — 19 марта 2023 года (1:0).
19.03.2023
ЦСКА — Зенит — 1:0
13.08.2022
«Зенит» — ЦСКА — 2:1
28.11.2021
ЦСКА — «Зенит» — 0:2
26.08.2021
«Зенит» — ЦСКА — 1:0
17.03.2021
ЦСКА — «Зенит» — 2:3
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России
«Зенит» — ЦСКА: + 3 = 0 — 7, мячи 8 — 16
В матчах Кубка страны «Зенит» и ЦСКА последний раз встречались еще в 2016 году. В этом турнире статистика на стороне армейцев — в пяти последних матчах они четыре раза побеждали петербуржцев. Правда, последняя очная встреча оказалась за питерским клубом
02.05.2016
ЦСКА — «Зенит» — 1:4
20.04.2011
«Зенит» — ЦСКА — 0:2
10.05.2006
«Зенит» — ЦСКА — 0:3
03.05.2006
ЦСКА — «Зенит» — 1:0
25.05.2005
ЦСКА — «Зенит» — 2:0
«Зенит» — ЦСКА: Суперкубок России
«Зенит» — ЦСКА: + 2 = 0 — 1, мячи 2 — 3
В матче за Суперкубок страны команды встречались трижды. Первый матч состоялся в Краснодаре в 2011 году — тогда победу с минимальным счетом одержал «Зенит». Спустя два года ЦСКА удалось взять реванш и завоевать трофей. Последняя встреча команд в рамках Суперкубка состоялась в 2016 году — тогда сильнее оказались петербужцы и вновь победили с минимальным счетом.
06.03.2011
«Зенит» — ЦСКА — 1:0
13.07.2013
ЦСКА — «Зенит» — 3:0
23.07.2016
ЦСКА — «Зенит» — 0:1
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