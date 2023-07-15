«Зенит» — ЦСКА: во сколько смотреть матч OLIMPBET Суперкубка России

В субботу, 15 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Матчи за Суперкубок страны проводятся с 2003 года. Самыми титулованными клубами являются «Зенит» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по семь раз в своей истории. Последним обладателем Суперкубка является как раз «Зенит», который в 2022-м победил «Спартак».

В прошлом сезоне команды встречались дважды и армейцам один раз удалось победить петербуржцев (1:0 в рамках чемпионата).

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в текстовой онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале и сайте matchtv.ru. Комментаторы встречи: Константин Генич, Александр Неценко и Дмитрий Шнякин.