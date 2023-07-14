РФС показал часть церемонии открытия OLIMPBET Суперкубка России

Российский футбольный союз (РФС) в своих социальных сетях показал часть церемонии открытия OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

Суперкубок пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало матча — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

В церемонии примут участие 400 артистов. Ранее сообщалось, что выступят «Ленинград», «Монгол Шуудан», Тося Чайкина и Dj Smash.