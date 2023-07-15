«Зенит» — ЦСКА: мнения экспертов и прогнозы на матч OLIMPBET Суперкубка России

В субботу, 15 июля, состоится матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Некоторые эксперты отдают преимущество в этой встрече петербургскому клубу.

«Предпочтение отдаю в большей степени «Зениту», потому что это чемпион, хорошая, сбалансированная команда. Плюс питерцы провели довольно цельный предсезонный турнир», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дмитрия Сенникова.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает «Зенит» явным фаворитом: «Зенит» — не железобетонный фаворит в завтрашнем матче. В любой кубковой встрече нельзя выделить фаворита перед матчем. Тем более завтра встретятся две лучшие команды РПЛ. Кубок и есть Кубок, в этом турнире действуют другие законы. Я вообще не вижу преимущества «Зенита» над ЦСКА".

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал предстоящую встречу за Суперкубок «особенным матчем»: «Зенит» и «ЦСКА» подойдут к этому матчу в полной боевой готовности. Обе команды будут стримиться завоевать трофей. Сейчас сложно говорить, в каком игроки состоянии, так как предсезонная подготовка еще не закончилась. Увидим в этом матче. Могу сказать откровенно, соперники равные, первое и второе место чемпионата", — сказал Газзаев «СЭ».

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев назвал фаворита встречи: «Маловероятно, что «Зенит» снова одержит крупную победу. Все-таки мы знаем ЦСКА как коллектив, который нечасто пропускает. Организация игры у подопечных Владимира Федотова на достойном уровне. Больших дыр в обороне они не оставляют. К тому же давайте не забывать: нападающие соперника пока тоже не соответствуют тому уровню игры, которого от них ожидают. Поэтому противостояние получится сложным и упорным. На бумаге фаворит ясен, но москвичей я бы не стал списывать со счетов, несмотря на все их проблемы», — приводит слова Корнеева RT.

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