35 фанатов задержаны полицией по пути на Суперкубок в Казань за хулиганство

Полиция задержала 35 фанатов за хулиганство перед матчем за Суперкубок России в Казани

Полиция задержала 35 фанатов, которые ехали на электричке на матч OLIMPBET Суперкубка России в Казани, сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, болельщики громко пели песни и жгли файеры. Полицейские задержали 35 человек, на 28 из них были составлены протоколы по административным правонарушениям. Сообщается, что большинство задержанных — фанаты ЦСКА.

Фанаты, задержанные полицией. Фото Соцсети

Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало матча — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.