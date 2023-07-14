Колосков не считает, что у «Зенита» будет преимущество над ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не считает «Зенит» явным фаворитом в матче за OLIMPBET Суперкубок России с ЦСКА.

«Зенит» — не железобетонный фаворит в завтрашнем матче. В любой кубковой встрече нельзя выделить фаворита перед матчем. Тем более, завтра встретятся две лучшие команды РПЛ. Кубок и есть Кубок, в этом турнире действуют другие законы. Я вообще не вижу преимущества «Зенита» над ЦСКА. Красно-синие хорошо укомплектованы, сине-бело-голубые — тоже. «Зенит» точно не фаворит», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

Матч за Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.