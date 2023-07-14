Корнеев назвал фаворита матча за OLIMPBET Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок страны между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

«Маловероятно, что «Зенит» снова одержит крупную победу. Все-таки мы знаем ЦСКА как коллектив, который нечасто пропускает. Организация игры у подопечных Владимира Федотова на достойном уровне. Больших дыр в обороне они не оставляют. К тому же давайте не забывать: нападающие соперника пока тоже не соответствуют тому уровню игры, которого от них ожидают. Поэтому противостояние получится сложным и упорным. На бумаге фаворит ясен, но москвичей я бы не стал списывать со счетов, несмотря на все их проблемы», — приводит слова Корнеева RT.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.