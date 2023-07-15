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Сегодня, 18:37

«Зенит» — ЦСКА: Клаудиньо ушел в подтрибунное помещение после замены в матче OLIMPBET Суперкубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не остался на скамейке запасных после замены в матче против ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

Вместо бразильца на 63-й минуте на поле появился Андрей Мостовой. После замены Клаудиньо сразу ушел в подтрибунное помещение.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил за Клаудиньо 15 миллионов евро, но петербуржцы отклонили оффер бразильского клуба.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
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