«Зенит» — ЦСКА: Клаудиньо ушел в подтрибунное помещение после замены в матче OLIMPBET Суперкубка России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не остался на скамейке запасных после замены в матче против ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

Вместо бразильца на 63-й минуте на поле появился Андрей Мостовой. После замены Клаудиньо сразу ушел в подтрибунное помещение.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил за Клаудиньо 15 миллионов евро, но петербуржцы отклонили оффер бразильского клуба.