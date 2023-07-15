Болельщики «Зенита» вывесили на матче OLIMPBET Суперкубка России баннер, посвященный Курской битве

Фанаты «Зенита» приготовили к матчу против ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России баннер, который посвящен Курской битве.

На нем изображена часовня в поселке Поныри на территории Мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги», которая хранит память о погибших на Курской дуге.

Встреча проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. Петербуржцы являются действующим обладателем трофея — в 2022 году они разгромили «Спартак» (4:0).