Globo Esporte: «Фламенго» предложил 15 миллионов евро за игрока «Зенита» Клаудиньо

«Зенит» получил первое официальное предложение от «Фламенго» по полузащитнику Клаудиньо, сообщает Globo Esporte. Бразильский клуб готов заплатить за 26-летнего бразильца 15 миллионов евро в течение пяти лет: 10 частями по 1,5 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что «Фламенго» согласовал условия контракта с игроком. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает бразильца в 30 миллионов евро.

Клаудиньо с 2021 года выступает за «Зенит». В прошедшем сезоне он забил 5 голов и сделал 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.

Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.