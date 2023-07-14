O Dia: «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо
«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу полузащитника Клаудиньо, сообщает O Dia.
Ранее появлялась информация, что бразильский клуб предложил за 26-летнего игрока 15 миллионов евро в течение пяти лет: 10 частями по 1,5 миллиона евро. В начале июня «СЭ» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга оценивает бразильца в 30 миллионов евро.
По информации источника, «Зенит» уже отклонил данное предложение, поскольку рассчитывает на Клаудиньо в предстоящем сезоне. В бразильском клубе ожидают, что переговоры могут продлиться до окончания трансферного окна. Представители «Фламенго» хотят прилететь в Россию, чтобы лично обсудить сделку.
Клаудиньо с 2021 года выступает за «Зенит». В прошедшем сезоне он забил 5 голов и сделал 12 голевых передач в 30 матчах во всех турнирах. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2027 года.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -