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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 17:00

«Зенит» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча и как следить за OLIMPBET Суперкубком России онлайн

Галина Глазко
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Дуглас Сантос («Зенит») и Антон Заболотный (ЦСКА).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 15 июля, «Зенит» и ЦСКА разыграют OLIMPBET Суперкубок России-2023.

Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру между «Зенитом» и ЦСКА покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется с 16.00 (мск).

Также следить за матчем можно в онлайн-трансляции, которую проведет «СЭ».

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

В последних пяти личных встречах четыре раза побеждал клуб из Санкт-Петербурга (2:1, 3:0, 2:0, 1:0).

ЦСКА и «Зенит» — рекордсмены по числу побед в Суперкубке — по 7. При этом красно-синие играют за трофей в 12-й раз, а зенитовцы — в 11-й.

Суперкубок России. «Зенит» — ЦСКА, OLIMPBET Суперкубок России: дата матча, составы и трансляция

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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