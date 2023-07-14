«Зенит» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча и как следить за OLIMPBET Суперкубком России онлайн

В субботу, 15 июля, «Зенит» и ЦСКА разыграют OLIMPBET Суперкубок России-2023.

Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру между «Зенитом» и ЦСКА покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется с 16.00 (мск).

Также следить за матчем можно в онлайн-трансляции, которую проведет «СЭ».

В последних пяти личных встречах четыре раза побеждал клуб из Санкт-Петербурга (2:1, 3:0, 2:0, 1:0).

ЦСКА и «Зенит» — рекордсмены по числу побед в Суперкубке — по 7. При этом красно-синие играют за трофей в 12-й раз, а зенитовцы — в 11-й.