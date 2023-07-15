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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 19:35

Федотов — о поражении в OLIMPBET Суперкубке России: «Очень обидно, но я думаю, что мы быстренько переживем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (0:0, пенальти — 4:5).

«Во-первых, я скажу, что очень горд своей командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав. Команда показывала на поле очень зрелый и хороший футбол. Мы все должны были решить в основное время. Шансов у нас было предостаточно. Не хватило, наверное, точного паса и завершающего удара. Надо отметить и игру соперника в оборе и Мишу Кержакова. Он сделал несколько сэйвов. Где-то чуть-чуть не повезло, чуть-чуть не сложилось. Мы сделали все и даже больше. Сегодня был первый опыт у молодых ребят, которые вышли и показали себя тоже с наилучшей стороны.

Я думаю, что мы были очень надежны и я помню два дальних удара в исполнении Малкома и ду Кейроса. Больше мне вспомнить нечего, я не помню Игоря Акинфеева в игре. Просто очень обидно, но я думаю, что мы быстренько переживем, залижем раны. Нужно двигаться дальше, начало чемпионата не за горами», — сказал Федотов в эфире matchtv.ru.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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