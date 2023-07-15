Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Игры
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 19:34

«Зенит» стал самым титулованным клубом России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России — 0:0 (пенальти 5:4).

Петербуржцы завоевали 22-й титул в своей российской истории. В активе «Зенита» 9 побед в чемпионате России, 4 завоеванных Кубка страны, 8 побед в Суперкубке и 1 Кубок РФПЛ.

Таким образом, «Зенит» стал самым титулованным клубом России. На втором месте идет ЦСКА с 21 трофеем.

В первом туре РПЛ нового сезона команда Сергея Семака в гостях встретится с «Пари НН». Игра пройдет в субботу, 22 июля.

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
8
7
Читайте также
В чемпионате России впервые появится китайский волейболист. Его перехватили из Польши
Тимченко ушел из СКА. Что это значит для клуба из Петербурга?
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Ренан повторил «удар Паненки» в серии пенальти матча «Зенит» — ЦСКА: видео
Федотов — о поражении в OLIMPBET Суперкубке России: «Очень обидно, но я думаю, что мы быстренько переживем»
«Зенит» обыграл ЦСКА и выиграл рекордный восьмой OLIMPBET Суперкубок России
«Зенит» — обладатель Суперкубка России! Ренан повторил «удар Паненки». Live
Матч за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА посетили 40876 болельщиков
«Зенит» — ЦСКА: Клаудиньо ушел в подтрибунное помещение после замены в матче OLIMPBET Суперкубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» обыграл ЦСКА и выиграл рекордный восьмой OLIMPBET Суперкубок России

Федотов — о поражении в OLIMPBET Суперкубке России: «Очень обидно, но я думаю, что мы быстренько переживем»
Новости
RSS RSS
Все новости