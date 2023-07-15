«Зенит» стал самым титулованным клубом России

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России — 0:0 (пенальти 5:4).

Петербуржцы завоевали 22-й титул в своей российской истории. В активе «Зенита» 9 побед в чемпионате России, 4 завоеванных Кубка страны, 8 побед в Суперкубке и 1 Кубок РФПЛ.

Таким образом, «Зенит» стал самым титулованным клубом России. На втором месте идет ЦСКА с 21 трофеем.

В первом туре РПЛ нового сезона команда Сергея Семака в гостях встретится с «Пари НН». Игра пройдет в субботу, 22 июля.