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В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном проведении матча за Суперкубок на «Открытие банк Арене»

15:32
«Открытие банк Арене». Фото «СЭ»
«Открытие банк Арене». Фото «СЭ»
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Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности стадиона принять матч за Суперкубок России.

«Нужно вести предметный разговор. Необходимо учитывать нагрузку на поле, которая будет во время предсезонного «Кубка Матч Премьер». Пока в клуб не обращались», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе матча за Суперкубок из Калининграда в другие регионы России из-за недопуска зрителей на игру в связи с усложнившийся эпидемиологической обстановкой.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» должна пройти 17 июля на стадионе «Калининград».

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