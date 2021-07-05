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Матч за Суперкубок России пройдет с ограничениями по зрителям

14:28
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Калининградские власти разрешили проведение матча Суперкубка России по футболу на стадионе «Калининград» при 70% максимальной заполняемости трибун и с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, информирует ТАСС.

Матч за Суперкубок России пройдет 17 июля. На арене в Калининграде встретятся победитель чемпионата России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив».

Ранее РПЛ на официальном сайте выступила со специальным обращением к фанатам и предупредила о возможности появления поддельных билетов на матч за Суперкубок России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11825149

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Иван Шитик все материалы автора

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