Матч за Суперкубок России пройдет с ограничениями по зрителям
14:28
Калининградские власти разрешили проведение матча Суперкубка России по футболу на стадионе «Калининград» при 70% максимальной заполняемости трибун и с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, информирует ТАСС.
Матч за Суперкубок России пройдет 17 июля. На арене в Калининграде встретятся победитель чемпионата России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив».
Ранее РПЛ на официальном сайте выступила со специальным обращением к фанатам и предупредила о возможности появления поддельных билетов на матч за Суперкубок России.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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