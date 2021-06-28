Стадион «Нижний Новгород» готов провести финал Суперкубка России, если будет дана возможность

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном переносе матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» из Калининграда.

«В Нижнем Новгороде в связи с 800-летием очень много праздничных мероприятий. В области сейчас такая насыщенная футбольная жизнь. У нас проходил финал женского Суперкубка, а также финал Кубка России. Технически мы готовы провести финал Суперкубка России — поле в идеальном состоянии, хороший стадион. А вот насколько будет уместно проводить матч за Суперкубок в том же месте, где был финал Кубка — у меня сомнения», — сказал Измайлов «СЭ».

На стадионе «Нижний Новгород» 12 мая прошел финал БЕТСИТИ Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:1).

Ранее СМИ сообщали о возможном переносе матча за Суперкубок из Калининграда в другие регионы России из-за недопуска зрителей на игру в связи с усложнившийся эпидемиологической обстановкой.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» должна пройти 17 июля на стадионе «Калининград».