Семак: «В матче с ЦСКА «Зениту» не хватало качества владения мячом. Мы упрощали игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего не хватило команде в матче с ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) за OLIMPBET Суперкубок России.

— Что было при замене Клаудиньо? Он был недоволен.

— Игроки эмоционально реагируют на замены. Мы стараемся сохранить его здоровье. Вышел игрок более свежий. То, что каждый игрок хочет играть, это нормально.

Нам не хватало качества владения мячом. Мы упрощали игру, когда этого не следовало делать. Но цена ошибки была высока. Начало сезона — качество игры далеко от идеала.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).