Семак: «Клуб вписывает себя в историю, а мои буквы как были черно-белыми, так и остались»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал то, что сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом России.

— Каково вам стать легендой? Вы вписали свое имя в историю.

— Это клуб вписывает себя. А мои буквы как были черно-белыми, так и остались. Я не уделяю внимание медалям. Главное — как мы трудимся и работаем. Мы отдаем все силы.

15 июля «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Петербуржцы завоевали 22-й титул в своей российской истории.

Также Семак в четвертый раз подряд привел «Зенит» к Суперкубку и установил тренерский рекорд по числу побед в этом турнире.