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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:27

Пономарев считает, что «Зениту» повезло в матче за OLIMPBET Суперкубок России

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев от «Зенита» (0:0, 4:5) в матче за OLIMPBET Суперкубок России .

«ЦСКА показал очень хорошую игру. В обороне в порядке и в полузащите хорошо сыграли, но только нападение немного подкачало. Но все равно у ЦСКА было больше моментов для взятия ворот, чем у «Зенита». Питер вообще только на ничью надеялся. Я видел, что они хотят только ничью. Очевидно, что «Зенит» плохо подготовлен физически. Мне не понравились все иностранцы. Они все много апеллировали судьям. Падали, кривлялись. Не годится такой футбол. Обидно, что армейцы проиграли по пенальти. Но это сложный удар. По стоящему мячу гораздо сложнее бить, чем по мячу в движении. Поздравляю армейцев с хорошей игрой. Но что поделать? Сегодня повезло больше Питеру», — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Сергеем Жуковым.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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