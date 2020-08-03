Семак рассказал о подготовке к Суперкубку России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к Суперкубку России против «Локомотива». Встреча пройдет 7 августа в Екатеринбурге.

— К сожалению, перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Главное — дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок — к первому официальному матчу в чемпионате России.

— Для «Зенита» сезон стартует тремя выездными играми. Насколько сложно вкатываться в новый розыгрыш таким образом?

— Сложно. График непростой, но таков календарь, для всех он практически одинаковый. Мы понимаем, что будем больше играть дома в холодное время, поздней осенью и в начале весны, а сейчас нам нужно потерпеть. Мы должны готовиться и стараться набирать максимум из того, что можем сделать.