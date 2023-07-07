Сантос заявил, что до начала чемпионата и матча за Суперкубок будет готов на 100%

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о подготовке к новому сезону и участии команды в международном предсезонном товарищеском турнире.

«Кубок PARI Премьер важен для подготовки к новому сезону, чтобы понять, на каком уровне мы находимся, чтобы, подойдя к главным матчам, избежать ошибок. Мы провели две игры дома, и я себя чувствую хорошо. У нас есть несколько дней до следующего товарищеского матча. Думаю, до начала чемпионата, матча за Суперкубок буду на сто процентов готов в физическом плане, чтобы сделать все возможное», — приводит слова Сантоса Metaratings.ru.

«Зенит» сыграет в матче за OMIMPBET Суперкубок России с ЦСКА 15 июля в Казани. Встреча начнется в 17:00 по мск.