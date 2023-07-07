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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 14:20

Лапочкин отреагировал на назначение Карасева главным арбитром матча за Суперкубок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром матча за OLIMPBET Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом», который пройдет в Казани.

«Играют две лучших команды страны по итогам прошлого сезона, а Сергей уже десятилетие лучший арбитр в России. Конечно, это абсолютно логичное назначение несмотря на то, что Сергей — москвич, а играют московская с петербургской командой. Никаких проблем не будет. Факт, что Сергея пригласили на сборы в УЕФА, никак не повлиял на это назначение. Влияет только качество его работы в российском футболе долгие годы. Поэтому Сергей в очередной раз заслужил такой большой матч», — приводит слова Лапочкина Metaratings.ru.

Ассистентами судьи будут Игорь Демешко и Алексей Лунев; резервный судья — Артем Чистяков. На VAR будет работать Виталий Мешков, AVAR — Максим Гаврилин.

Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/lapochkin-o-naznachenii-karasyova-na-superkubok-sergei-uzhe-desyatiletie-luchshii-arbitr-v-rossii-264246/
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Карасев назначен главным судьей на OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА
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