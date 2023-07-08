Никонов высказался о предстоящем матче «Зенита» и ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России

Бывший тренер столичного «Торпедо» Вадим Никонов высказался о предстоящем матче «Зенита» и ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России.

«Суперкубок — это как экзамен для команд перед стартом Российской премьер-лиги. Кто, как и где готовился к сезону. Нас ждет большой смотр. Фаворита в этом матче точно нет. Кто выиграет, сложно сказать. Всё в день игры может поменяться, конечно. Вдруг кто-то выпьет накануне или будет плохо спать. Советская армия — самая сильная. Они должны победить «Газпром», — приводит слова Никонова Legalbet.

Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны.