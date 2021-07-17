Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2021 между петербургской командой и «Локомотивом».

«Это будет равная игра, — сказал Широков «СЭ». — В прошедшем сезоне мы видели очень хорошие матчи. Будет очень интересно посмотреть. Команды потихоньку обновляются, новая стратегия. Увидим, как они будут ее реализовывать. По идее в одном матче за Суперкубок шансы у команд 50 на 50. Мне же кажется, что «Зенит», скорее всего, фаворит. Повторить 6:1 возможно, но, скорее всего, это будет не так».

Широков также высказался о летней трансферной кампании «Локомотива».

«С Чорлукой все понятно. Это огромнейшая потеря для «Локомотива». Мухина, я думаю, вполне можно заменить. Почти весь прошлый сезон Дима Баринов не играл, а сейчас он возвращается, набирает форму. Он точно заменит Мухина», — добавил Широков.

Матч за Суперкубок России пройдет в субботу, 17 июля, в Калининграде. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.