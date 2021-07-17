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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Романа Широкова на матч за Суперкубок России

10:05
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Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2021 между петербургской командой и «Локомотивом».

«Это будет равная игра, — сказал Широков «СЭ». — В прошедшем сезоне мы видели очень хорошие матчи. Будет очень интересно посмотреть. Команды потихоньку обновляются, новая стратегия. Увидим, как они будут ее реализовывать. По идее в одном матче за Суперкубок шансы у команд 50 на 50. Мне же кажется, что «Зенит», скорее всего, фаворит. Повторить 6:1 возможно, но, скорее всего, это будет не так».

Широков также высказался о летней трансферной кампании «Локомотива».

«С Чорлукой все понятно. Это огромнейшая потеря для «Локомотива». Мухина, я думаю, вполне можно заменить. Почти весь прошлый сезон Дима Баринов не играл, а сейчас он возвращается, набирает форму. Он точно заменит Мухина», — добавил Широков.

Матч за Суперкубок России пройдет в субботу, 17 июля, в Калининграде. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит
Локомотив

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
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Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05

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