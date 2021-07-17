«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Романа Широкова на матч за Суперкубок России
Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России-2021 между петербургской командой и «Локомотивом».
«Это будет равная игра, — сказал Широков «СЭ». — В прошедшем сезоне мы видели очень хорошие матчи. Будет очень интересно посмотреть. Команды потихоньку обновляются, новая стратегия. Увидим, как они будут ее реализовывать. По идее в одном матче за Суперкубок шансы у команд 50 на 50. Мне же кажется, что «Зенит», скорее всего, фаворит. Повторить 6:1 возможно, но, скорее всего, это будет не так».
Широков также высказался о летней трансферной кампании «Локомотива».
«С Чорлукой все понятно. Это огромнейшая потеря для «Локомотива». Мухина, я думаю, вполне можно заменить. Почти весь прошлый сезон Дима Баринов не играл, а сейчас он возвращается, набирает форму. Он точно заменит Мухина», — добавил Широков.
Матч за Суперкубок России пройдет в субботу, 17 июля, в Калининграде. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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