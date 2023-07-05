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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 14:12

Пономарев посоветовал болельщикам «Спартака» брать пример с ЦСКА и «Зенита»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение фанатских объединений «Зенита» и ЦСКА договориться об исключении взаимных оскорблений на матче OLIMPBET Суперкубка России.

«Молодцы! Только похвалю их за это. Надо спокойно согреть футбол и радоваться ему. Раньше были болельщики, а сейчас фанаты. Они ни черта не понимают в футболе, приходят на него ради того, чтобы поорать, взорваться что-нибудь и подраться. Если они окультурятся наконец-то, то будет большой плюс. Пусть остальные берут пример с ЦСКА и «Зенита». Может, «Спартак» наконец угомонится. С динамовцами попроще будет, а вот спартаковцы — рьяные, ненормальные фанаты. Ну что с ними сделаешь? Так надо приучать к культуре, может, по итогу будут сидеть на трибунах все вместе, как в советские времена», — сказал Пономарев «СЭ».

Матч между командами состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — 17.00 мск.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА же выиграл Кубок России.

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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