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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 10:22

Карасев назначен главным судьей на OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА

Сергей Разин
корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.

Ассистентами судьи будут Игорь Демешко и Алексей Лунев; резервный судья — Артем Чистяков. На VAR будет работать Виталий Мешков, AVAR — Максим Гаврилин.

Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны.

Источник: https://rfs.ru/news/218493
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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