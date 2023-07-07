Карасев назначен главным судьей на OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА

Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА, сообщается на официальном сайте РФС.

Ассистентами судьи будут Игорь Демешко и Алексей Лунев; резервный судья — Артем Чистяков. На VAR будет работать Виталий Мешков, AVAR — Максим Гаврилин.

Суперкубок России пройдет в Казани 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны.