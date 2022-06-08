Игнатов — о матче за Суперкубок с «Зенитом»: «Было бы лучше, если бы матч был в «Лужниках»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что ему без разницы, где пройдет матч за Суперкубок России против «Зенита». Ранее сообщалось, что игра может пройти в Санкт-Петербурге.

«Суперкубок в Питере? Как решат, так и будет. Посмотрим. Было бы лучше, если бы матч был в «Лужниках». Я бы хотел там, понравилось там. Будет несправедливо по отношению к «Спартаку», если матч будет в Питере? Без разницы.

Двухматчевый формат? Честно, слышу от этом первый раз. Не знаю, как решат. Не мы же принимаем решение. Мы будем готовиться. «Спартак» может бойкотировать матч? Наше дело — играть в футбол. Готов сыграть и в Питере", — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

Ранее появилась информация, что РФС рассматривает вариант проведения Суперкубка России в двухматчевом формате. В матче за Суперкубок сыграют победитель РПЛ прошлого сезона «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Спартак».

В сезоне-2021/22 22-летний Игнатов провел 34 матча за красно-белых, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.