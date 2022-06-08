Суперкубку «Зенит» — «Спартак» нужно нейтральное поле. Иначе скандал гарантирован

Обозреватель «СЭ» считает, что спортивный принцип дороже денег.

Мнение

Место (да и время) проведения матча за Суперкубок России стало предметом если не скандала — хотя и он уже близок, — то острой дискуссии еще за месяц до игры. Во вторник я дал инсайд о том, что встреча «Зенита» со «Спартаком» состоится на «Газпром Арене», а наш постоянный колумнист, известный комментатор Илья Казаков привел свои аргументы в пользу такого варианта. Все доводы — коммерческая выгода, равное число билетов для болельщиков соперников, туристическая привлекательность летнего Петербурга и т. д. — логичны. Но вряд ли хоть один из них снизит градус негодования руководства и поклонников красно-белых. И их позицию тоже можно понять.

Прежде всего, сторонники организации Суперкубка в городе на Неве напирают на бизнес-составляющую. Тут не поспоришь: лидер — «Лужники» (прогноз по доходу составляет около 100 миллионов рублей) заняты другими мероприятиями, а на втором месте — как раз Питер (порядка 90 миллионов). Например, Нижний Новгород принес бы примерно 55 миллионов — разница действительно существенная.

Все так. Но стоит ли прибыль нарушения спортивного принципа? Насколько справедливо ни распределялись бы билеты, на «Газпром Арене» «Зенит» — хозяин, а «Спартак» — гость. Стоило ли РФС идти на такое, вызывая гнев огромной армии болельщиков красно-белых и очередные язвительные уколы со стороны боссов московского клуба? Равен ли скандал — в том, что решение в пользу Северной столицу его вызовет, сомнений ноль — тем самым 35 миллионам разницы по сравнению с нейтральной ареной? Рублей, заметьте, не евро. Понятно, что такая сумма на дороге не валяется, но и критической для бюджета футбольного союза, поддерживаемого мощными спонсорами, явно не выглядит. Кстати, РФС можно только поаплодировать за соблюдение того самого спортивного принципа по итогам сезона в РПЛ. Правила остались неизменны, несмотря ни на что, и это вызывает большое уважение. Но чем Суперкубок в этом плане отличается от премьер-лиги?

Устроители Суперкубка, да и «Зенит» тоже, справедливо замечают, что сине-бело-голубые четыре раза бились за трофей в Москве. Причем трижды победили. Да, но подобное противостояние чемпиона со «Спартаком» — первое в истории, а в целом соперничество настолько принципиально и горячо, что тут, на мой взгляд, следовало исключить даже минимальную лазейку для обвинений организаторов в предвзятости. Но если РФС не изменит намерений остановить свой выбор на «Газпром Арене», то получится не лазейка, а огромная брешь. Несложно представить реакцию, например, Заремы Салиховой, спартаковского барометра справедливости.

Возьмем тот же Нижний. Логистика удобна для обоих клубов и их фанатов. Сам город очень симпатичный. Стадион, расположенный на живописнейшей стрелке слияния Оки с Волгой, прекрасен. Кстати, тут есть и прямая связь с «Зенитом», ведь в прошедшем чемпионате с «Нижним Новгородом» отлично работал легендарный Александр Кержаков. Но это все лирика, главное же то, что местная арена, с одной стороны, нейтральная, а с другой — полностью соответствует требованиям Суперкубка.

«Зенит», честно говоря, и так уже имеет определенное преимущество над закончившим сезон-2021/22 на неделю позже «Спартаком». Питерцы спокойно отдохнут и начнут подготовку 13 июня, тогда как москвичи — 21 июня. Причем не в полном составе, например, Шамар Николсон задействован в сборной Ямайки и вернется в клуб намного позже. Просьба красно-белых о переносе Суперкубка с 9 на 16 июля не лишена логики. Но если на это еще можно закрыть глаза (в конце концов, никто не мешает скорректировать тренировочные планы), то с выездом в Санкт-Петербург спартаковцы не смирятся ни при каких условиях.

Кажется, для РФС самое время еще раз тщательно взвесить все аргументы. Что важнее — финансы или спортивный принцип в очень «горячем» противостоянии?

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