Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Игры
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 17:02

Федотов считает, что в OLIMPBET Суперкубке России нет фаворита

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о готовности игроков к возобновлению сезона и поделился ожиданиями от матча против «Зенита» за OLIMPBET Суперкубок России.

— Кучаев, Обляков на 100 процентов готовы?

— Мы поздно закончили прошедший сезон, приходится выходить раньше, форсировать. Немного не хватило времени для восстановления тех микротравм, которые были получены по ходу сезона. Кому-то приходилось играть на уколах. Ребята набирают форму, кондиции, они в обойме, будем принимать решение по времени, проведенному на поле.

— Насколько сложнее готовиться к соперникам в первых матчах сезона? Потому что по ходу сезона уже понятно, как та или иная команда играет, а тут все только со сборов.

— Мы видели «Зенит» на турнире, где они провели три матча, увидели много различных сочетаний и тактических вариантов. Наверно, прообраз — это заключительный матч, который они играли с «Фенербахче». Есть, от чего оттолкнуться. Это всем нам знакомые футболисты. Есть и новые имена. Опять же, наверно, главный тренер будет исходить из того, что и они в таком же состоянии. Может, кто-то чуть раньше вышел из отпуска, потому что имели чуть больше времени для отдыха. Но и у них есть люди, которые приезжали позже. Различные информация, что кто-то уходит, не приходит, Вендел не приехал. Все мы это берем из прессы. Но Игорь правильно сказал, все рассудит зеленое поле казанского стадиона. Думаю, здесь изначально нет фаворитов, 50 на 50. У всех есть свои нюансы, свои сложности, травмированные игроки, а завтра при таком стечении болельщиков, наших болельщиков — нужно отдать всего себя и, естественно, футбол — это игра на результат, — сказал Федотов.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Вашингтон» никогда не был приоритетом для Мичкова на драфте. Почему это не должно удивлять и шокировать
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Федотов рассказал, как прошел полет ЦСКА до Казани перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России
«Зенит» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча и как следить за OLIMPBET Суперкубком России онлайн
«Зенит» и ЦСКА в битве за господство в Суперкубке. Получи 5000 рублей по промокоду «СЭ» и насладись битвой лучших команд России
Балахнин: «ЦСКА вряд ли чем-то ошарашит «Зенит» в матче за Суперкубок»
Федотов рассказал, кто из игроков ЦСКА пропустит матч за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом»
«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча OLIMPBET Суперкубок России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов рассказал, как прошел полет ЦСКА до Казани перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России
Новости
RSS RSS
Все новости