Федотов считает, что в OLIMPBET Суперкубке России нет фаворита

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о готовности игроков к возобновлению сезона и поделился ожиданиями от матча против «Зенита» за OLIMPBET Суперкубок России.

— Кучаев, Обляков на 100 процентов готовы?

— Мы поздно закончили прошедший сезон, приходится выходить раньше, форсировать. Немного не хватило времени для восстановления тех микротравм, которые были получены по ходу сезона. Кому-то приходилось играть на уколах. Ребята набирают форму, кондиции, они в обойме, будем принимать решение по времени, проведенному на поле.

— Насколько сложнее готовиться к соперникам в первых матчах сезона? Потому что по ходу сезона уже понятно, как та или иная команда играет, а тут все только со сборов.

— Мы видели «Зенит» на турнире, где они провели три матча, увидели много различных сочетаний и тактических вариантов. Наверно, прообраз — это заключительный матч, который они играли с «Фенербахче». Есть, от чего оттолкнуться. Это всем нам знакомые футболисты. Есть и новые имена. Опять же, наверно, главный тренер будет исходить из того, что и они в таком же состоянии. Может, кто-то чуть раньше вышел из отпуска, потому что имели чуть больше времени для отдыха. Но и у них есть люди, которые приезжали позже. Различные информация, что кто-то уходит, не приходит, Вендел не приехал. Все мы это берем из прессы. Но Игорь правильно сказал, все рассудит зеленое поле казанского стадиона. Думаю, здесь изначально нет фаворитов, 50 на 50. У всех есть свои нюансы, свои сложности, травмированные игроки, а завтра при таком стечении болельщиков, наших болельщиков — нужно отдать всего себя и, естественно, футбол — это игра на результат, — сказал Федотов.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи -в 17.00 по московскому времени.