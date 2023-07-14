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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 17:01

Федотов рассказал, как прошел полет ЦСКА до Казани перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как команда добиралась до Казани на матч OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом».

— Как вас вообще встретила Казань, не считая, что немного потрясло в самолете Кирилла Брейдо?

— Если бы Кирилл не задал этот вопрос, я бы и не понял, в каком эпизоде это происходило. Полет великолепный, наши пилоты самые лучшие, со многими мы знакомы, это уже родственная связь. Казань, как всегда, великолепна. Сюда очень приятно приезжать, доброжелательнейший народ, мы здесь давно. Наша связь прочная и неразрывная, здесь очень здорово, тем более в городе прекрасная спортивная инфраструктура.

— Разрешаете ребятам есть чак-чак?

— Это энергетически очень мощный продукт. В нужной дозировке не вызывает привыкания и полезен для набора энергии.

Игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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