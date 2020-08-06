Есть ли коронавирус в «Зените»? Ответ клуба

В пресс-службе «Зенита» опровергли информацию о том, что в клубе у нескольких игроков подозрение на коронавирус.

— Распространенная информация не соответствует действительности, — заявили в пресс-службе. — «Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещён на карантин. (Гоша Чернов)

Ранее Telegram-канал «Футбольный Биги» сообщил, что в петербургском клубе сразу семь подозрительных тестов на коронавирус.

7 августа «Зенит» должен провести матч за Суперкубок России против «Локомотива». А 11 августа команду из Санкт-Петербурга ждет матч первого тура нового сезона РПЛ — против «Ротора» в Волгограде.