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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 10:42

Барриос заявил, что «Зенит» усиленно готовится к Суперкубку с ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от OLIMPBET Суперкубка России.

«С ЦСКА будет интересная и крайне важная игра. Мы усиленно готовимся к матчу. Надеемся, все будет хорошо», — сказал Барриос «СЭ».

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

Вильмар Барриос
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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