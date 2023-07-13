Барриос заявил, что «Зенит» усиленно готовится к Суперкубку с ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от OLIMPBET Суперкубка России.

«С ЦСКА будет интересная и крайне важная игра. Мы усиленно готовимся к матчу. Надеемся, все будет хорошо», — сказал Барриос «СЭ».

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.