Концертная программа OLIMPBET Суперкубка России: кто выступит перед матчем «Зенита» и ЦСКА

Информация о концертной программе OLIMPBET Суперкубка России.

Дата и время матча OLIMPBET Суперкубка России

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 15 июля. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч ТВ» и в матч-центре и онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Место проведения игры за Суперкубок «Зенит» — ЦСКА

Матч за Суперкубок России-2023 пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Это один из самых вместительных стадионов России, который рассчитан на 45 379 человек.

«Зенит» получил право на игру в Суперкубке как действующий чемпион России, ЦСКА — как обладатель Кубка России. Обе команды являются рекордсменами по числу побед в Суперкубке — каждая выигрывала трофей 7 раз.

«Ак Барс Арена». Фото Global Look Press

«Ленинград»

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым, выступит в ходе театрализованного шоу церемонии открытия матча, на котором будут представлены Казань и города участников матча. Коллектив представит Санкт-Петербург и исполнит из главных своих песен — хит WWW. В прошлом году группа также выступала на церемонии открытия матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» на «Газпром Арене».

«Монгол Шуудан»

Советская и российская рок-группа также поучаствует в церемонии открытия. В ходе театрализованного шоу коллектив представит столицу и исполнит свой главный хит — «Москва» на стихи Сергея Есенина.

DJ Smash. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

DJ Smash

Российский ди-джей, композитор и музыкальный продюсер выступит в качестве специального гостя от VK Музыки до матча, в перерыве и после игры. Андрей Ширман, более известный под псевдонимом DJ Smash, исполнит композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».

Тося Чайкина. Фото Global Look Press

Тося Чайкина

Российская певица и композитор, участница телешоу «Песни 2 сезон» на ТНТ в 2019 году станет специальным гостем матча от VK Музыки. В рамках развлекательной программы исполнительница выступит с хитами «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».