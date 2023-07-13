Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Игры
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 11:08

Дуглас Сантос — о Суперкубке с ЦСКА: «Мы мотивированы, ведь на кону стоит первый трофей сезона»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время пресс-конференции оценил свою готовность к старту сезона РПЛ-2023/24, а также отметил, как будет играть команда без травмированного Родригао.

— Перерыв был не очень большим, как и сборы. На сколько процентов вы физически готовы к старту сезона?

— Межсезонье хоть и короткое, но это не отменяет того, что независимо от сроков мы на тренировках выкладываемся на полную. Я чувствую себя отлично и уверен, что максимально готов к игре. Нам хочется начать сезон с победы. Мы мотивированы, ведь на кону стоит первый трофей сезона. Хочется его завоевать.

— Тяжело ли будет начинать сезон без травмированного Родригао?

— Мы прекрасно знаем силу и значимость Родригао, какую роль исполняет. Но у нас большое количество игроков такого же плана. У нас достаточно игроков, чтобы заменить Родригао и успешно начать сезон.

OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

Дуглас Сантос
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Концертная программа OLIMPBET Суперкубка России: кто выступит перед матчем «Зенита» и ЦСКА
«Рубин» планирует успеть подготовить стадион к матчу с «Оренбургом» после OLIMPBET Суперкубка России
«Зенит» — ЦСКА, OLIMPBET Суперкубок России: дата матча, составы и трансляция
РФС организует дополнительные поезда в Казань на матч OLIMPBET Суперкубка России
Вопрос с участием хавбека «Зенита» Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА должен решиться в пятницу
Группа «Ленинград» выступит на открытии OLIMPBET Суперкубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барриос заявил, что «Зенит» усиленно готовится к Суперкубку с ЦСКА
Новости
RSS RSS
Все новости