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Сегодня, 12:30

В «Рубин Ялта» ответили на вопрос об усилении команды для выступления во второй лиге

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с футбольными паспортами игроков клуба.

«Что касается футбольных паспортов, то клуб отправил в РФС список футболистов, по которым есть вопросы. У нас это четыре футболиста, и мы надеемся на положительное решение по ним», — сказал Шапошников «СЭ».

Президент клуба также ответил на вопрос об усилении команды.

«На следующей неделе команда выходит из отпуска и начинает подготовку к новому сезону. Сейчас тренерским штабом ведется селекционная работа по комплектованию и усилению команды», — добавил Шапошников.

23 июня состоялась процедура жеребьевки календаря первенства Группы 1 «Дивизиона Б» Второй лиги. Согласно результатам жеребьевки, первый матч ФК «Рубин Ялта» проведет на выезде 16 июля с ФК «Биолог-Новокубанск», первую домашнюю игру — 23 июля с командой «Кубань-Холдинг».

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