Президент «Рубин Ялта» назвал задачи клуба на первый сезон во второй лиге

Президент «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников в разговоре с «СЭ» отреагировал на календарь команды на предстоящий сезон во второй лиге.

«Вчера мы узнали дату большого футбольного праздника, который наконец-то придет в наш город. 23 июля мы проведем первый домашний матч во Втором дивизионе, и я уверен, все наши болельщики, партнеры и друзья с нетерпением ждут этого момента — стадион будет переполнен. Сам факт того, что футбольная команда из Республики Крым очень скоро сыграет на состязаниях всероссийского уровня — уникальное событие. Будем стараться достойно представлять и нашу Республику, и наш город Ялту в Футбольной национальной лиге! Наша задача освоиться и закрепиться», — сказал Шапошников «СЭ».

23 июня состоялась процедура жеребьевки календаря первенства Группы 1 «Дивизиона Б» Второй лиги. Согласно результатам жеребьевки, первый матч ФК «Рубин Ялта» проведет на выезде 16 июля с ФК «Биолог-Новокубанск», первую домашнюю игру — 23 июля с командой «Кубань-Холдинг».