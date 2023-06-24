«Ленинградец» объявил о подписании контракта с защитником Беляевым

Защитник Максим Беляев подписал соглашение с «Ленинградцем», сообщает пресс-служба команды.

Контракт с защитником подписан до конца сезона-2023/24. Он перешел в команду в статусе свободного агента.

Ранее футболист выступал за «Локомотив», брянское «Динамо», «Торпедо», «Ростов», «Шинник» и тульский «Арсенал».

Всего он провел в РПЛ 156 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В ФНЛ россиянин провел 54 матча с 5 голами и одним ассистом.