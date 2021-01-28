ПФЛ показала удостоверение для Хабиба: «Останется только вставить дату выдачи»
Официальный Twitter ПФЛ опубликовал фотографию с удостоверением для российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, где указан клуб КАМАЗ. На документе с фотографией 32-летнего спортсмена стоит печать лиги.
«Подготовили для ФК КАМАЗ удостоверение на Хабиба Нурмагомедова. Если всё сложится, вам останется только вставить дату выдачи», — написано в Twitter ПФЛ.
Ранее, 28 января, руководитель отдела маркетинга КАМАЗа Артем Закиров в беседе с «СЭ» заявил о желании пригласить Нурмагомедова в команду.
24 октября 2020-го Хабиб одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. В январе 2021 года глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон.
Подготовили для ФК «КАМАЗ» удостоверение на @TeamKhabib. Если всё сложится, вам останется только вставить дату выдачи?? pic.twitter.com/BLMpMKdEWN— Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA) January 28, 2021
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