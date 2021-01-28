ПФЛ показала удостоверение для Хабиба: «Останется только вставить дату выдачи»

Официальный Twitter ПФЛ опубликовал фотографию с удостоверением для российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, где указан клуб КАМАЗ. На документе с фотографией 32-летнего спортсмена стоит печать лиги.

«Подготовили для ФК КАМАЗ удостоверение на Хабиба Нурмагомедова. Если всё сложится, вам останется только вставить дату выдачи», — написано в Twitter ПФЛ.

Ранее, 28 января, руководитель отдела маркетинга КАМАЗа Артем Закиров в беседе с «СЭ» заявил о желании пригласить Нурмагомедова в команду.

24 октября 2020-го Хабиб одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. В январе 2021 года глава UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон.