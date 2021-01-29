Радимов оценил работу «Зенита-2» на зимних сборах

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, как проходят зимние сборы команды.

— Владислав Николаевич, треть сбора позади, как оцените проделанную работу?

— Я уже говорил как-то, что ребята вышли из отпуска в фантастической форме, все то, что давалось в качестве «домашнего задания», было выполнено, поэтому из отпуска все вышли готовыми к работе, — цитирует пресс-служба «Зенита» Радимова. — Что касается сбора, то у нас очень хорошие условия, считаю, что с погодой нам повезло — из-за дождя пропустили только одну тренировку. Я думаю, что мы движемся в верном направлении.

— Сильно ли пришлось из-да дождя перекраивать программу подготовки?

— Нет, так совпало, что именно в этот день, что одну тренировку отменили, но у нас усеченный состав, многие ребята работают в основе, кто-то получил травму, поэтому было решено, что один день можно поработать в режиме одной тренировки, не перегружать. Так что дождь пошел даже на пользу.

— Следите ли за игроками, которые отправились в основу? Общались, подбадривали?

— Я всегда с ними на связи, иногда перекидываемся сообщениями. Я считаю, что в таком возрасте поддержка для них очень важна, особенно сейчас, когда есть несколько вариантов развития их карьеры. Все, кто подходит ко мне за советом, может на него рассчитывать, да и вообще стараюсь поддерживать общение с теми, кого когда-либо тренировал.

— На просмотре трое ребят, включая Павла Долгова. Понятно, что с его способностями вы хорошо знакомы, но что можете сказать обо всей троице?

— Нужно будет смотреть по контрольным матчам. Понятно, что все игроки хорошо обучены, но все ответы может дать только игроков процесс.

— В расписание контрольных матчей пришлось внести изменения?

— Да, один матч пришлось отменить, потому что как я уже сказал, есть проблемы с составом. 30-го января сыграем с «Шинником». Я обязательно созвонюсь с Сергеем Богдановичем Семаком, чтобы понять, вернется ли кто-то из ребят в наше расположение. Будем рассматривать все варианты, потому что не хочется, чтобы первый матч все играли по 90 минут, нужно планомерно вкатываться в игровой ритм.

«Зенит-2» занимает второе место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ. На счету команды Радимова 30 очков в 16 матчах.