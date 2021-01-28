Руководитель отдела маркетинга ФК «КАМАЗ» Артем Закиров в беседе с «СЭ» заявил о желании пригласить Хабиба Нурмагомедова в команду.

«Это не первая история. В апреле 2019-го в составе нашей команды в матче против «Уфы-2» дебютировал хоккеист «Ак Барса» — Атем Лукоянов. Подобный опыт уже имеется, можно попробовать вновь.



Да, были истории с Ольгой Бузовой и другими медийными персонажами, однако на сей раз мы настроены максимально серьезно. Это история не про хайп. Хабиб нам нравится как боец, и мы готовы дать ему возможность начать профессиональную карьеру именно здесь. Считаем, Хабиб поможет нам своим бойцовским характером», — сказал Закиров «СЭ».

Сегодня, 28 января, клуб, выступающий в Олимп-ПФЛ, в своем Twitter предложил Нурмагомедову место в команде.

(Владислав Флегонтов).