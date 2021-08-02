Команда ПФЛ «Смоленск» снялась с чемпионата через две недели после старта

Собственник футбольного клуба «Смоленск» Владимир Савченков заявил, что команда снимается с Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги сезона-2021/22 из-за нехватки средств.

«Уважаемые болельщики, фанаты и жители Смоленска!

Сообщаю Вам, что мной как учредителем и президентом, принято решение о снятии футбольного клуба «Смоленск» с Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги сезона 2021/2022.

С момента основания ФК «Смоленск» по моей инициативе в 2018 году я финансировал его из личных средств, но на данный момент у меня отсутствует возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность клуба. Ежегодные затраты на клуб превышают 30 миллионов рублей, что сейчас стало непосильной ношей для меня. Ранее достигнутые предварительные договоренности по дополнительному финансированию не удалось реализовать из-за сложной экономической ситуации.

На сегодняшний день у клуба нет просроченных долгов, а все взятые на себя финансовые обязательства будут полностью выполнены. При этом я не готов идти по пути, когда клуб постепенно увязает в долгах и решил, что будет честно отказаться от участия в соревнованиях сейчас, а не в тот момент, когда финансовое положение ухудшится настолько, что это затронет интересы сотрудников и партнеров, с которыми мы работаем.

Благодарю всех, кто прошел с нами вместе этот путь, выполнял свои обязанности честно и профессионально, поддерживал команду даже в сложные времена пандемии.

Прошу понять мое решение. Уверен, что смоленский футбол будет жить и успешно развиваться только при объединении всех сил региона: бизнеса, власти, болельщиков и спортивных функционеров", — приводит слова Савченкова пресс-служба клуба.

В этом сезоне «Смоленск» провел три матча в чемпионате. Команда сыграла вничью с питерским «Динамо» (0:0), московским «Кайратом» (1:1) и «Красавой» (2:2).