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Никита Колдунов и Павел Долгов продолжат сезон в «Зените» — 2

16:28
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Никита Колдунов и Павел Долгов продолжат сезон в «Зените» — 2. Контракты с воспитанниками сине-бело-голубых заключены на один год, сообщает сайт клуба.

Никита Колдунов и Павел Долгов вторую половину прошедшего сезона также выступали в команде Владислава Радимова и помогли «Зениту» — 2 завоевать серебряные сезоны Олимп ПФЛ. На счету Колдунова 12 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи, у Долгова — 10 матчей и 4 забитых мяча.

Дополнительная информация:

https://2.fc-zenit.ru/news/2021-07-30-nikita-koldunov-i-pavel-dolgov-prodolzhat-sezon-v-zenite-2.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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