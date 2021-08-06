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«Енисей-2» обыграл «Казанку» на своем поле и одержал третью победу в сезоне

11:11
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«Енисей-2» победил «Локомотив-Казанку» в четвертом туре первенства ФНЛ 2 группы «Запад».

В составе команды из Красноярска отличились Александр Канаплин и Евгений Песиков, единственный гол москвичей забил Евгений Морозов.

«Енисей-2» одержал третью победу в сезоне-2021/22, команда лидирует в таблице с 10 очками после четырех матчей. «Локомотив-Казанка» занимает предпоследнее, 10-е место с одним очком в четырех матчах.

Россия. ФНЛ 2. Группа 2 («Запад»)

Четвертый тур

«Енисей-2» (Красноярск) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:1 (1:1)

6 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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