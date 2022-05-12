Гендиректор СКА: «Один игрок «Ессентуков» угрожал судье, другой ударил мячом в голову болельщика»

В СКА рассказали о причинах конфликта болельщиков клуба с игроками «Ессентуков»

Генеральный директор СКА Борис Гузиев рассказал о причинах конфликта болельщиков ростовского клуба с игроками «Ессентуков» после матча 30-го тура ФНЛ-2.

«Ужасная ситуация, на самом деле, — приводит слова Гузиева Sport24. — Что касается инцидента, один игрок «Ессентуков» угрожал судье, другой ударил мячом в голову болельщика. Печально, что игроки-профессионалы опускаются до такого уровня. Не хотелось бы видеть подобное в футболе».

Также гендиректор ростовского клуба ответил на вопрос о том, какое наказание заслуживали игроки.

«Релевантно было бы, если степень наказания рассматривала КДК», — сказал он.

Напомним, что СКА победил со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти на 93-й минуте встречи. После финального свистка игроки «Ессентуков» начали спорить с арбитром игры. Один из них, уходя с поля, пнул мяч в сторону болельщиков ростовского клуба, спровоцировав конфликт, который перерос в драку.