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Гендиректор СКА: «Один игрок «Ессентуков» угрожал судье, другой ударил мячом в голову болельщика»

В СКА рассказали о причинах конфликта болельщиков клуба с игроками «Ессентуков»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор СКА Борис Гузиев рассказал о причинах конфликта болельщиков ростовского клуба с игроками «Ессентуков» после матча 30-го тура ФНЛ-2.

«Ужасная ситуация, на самом деле, — приводит слова Гузиева Sport24. — Что касается инцидента, один игрок «Ессентуков» угрожал судье, другой ударил мячом в голову болельщика. Печально, что игроки-профессионалы опускаются до такого уровня. Не хотелось бы видеть подобное в футболе».

Также гендиректор ростовского клуба ответил на вопрос о том, какое наказание заслуживали игроки.

«Релевантно было бы, если степень наказания рассматривала КДК», — сказал он.

Напомним, что СКА победил со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти на 93-й минуте встречи. После финального свистка игроки «Ессентуков» начали спорить с арбитром игры. Один из них, уходя с поля, пнул мяч в сторону болельщиков ростовского клуба, спровоцировав конфликт, который перерос в драку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-12-gendirektor-ska-odin-igrok-yessentukov-ugrozhal-sudye-drugoy-udaril-myachom-v-golovu-bolelshchika
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