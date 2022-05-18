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Сегодня, 16:05

КДК РФС вынес решение по скандальному матчу «Ессентуки» — СКА

Сергей Разин
корреспондент
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по инциденту после матча 30-го тура ФНЛ-2 между «Ессентуками» и ростовским СКА (1:2).

«За необеспечение порядка и безопасности, а также неподобающее поведение команды ФК «Ессентуки» оштрафован на 75 тысяч рублей и обязан провести один матч на нейтральном поле. За неправомерные действия зрителей СКА оштрафован на 50 тысяч рублей. За демонстрацию оскорбительного жеста игрок ростовчан Дмитрий Коробов дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 10 тысяч рублей. За вмешательство в ход матча врач «Ессентуков» Юрий Анисимов оштрафован на 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Также за агрессивное и оскорбительное поведение получили дисквалификации и штрафы игроки «Ессентуков» Гванзав Магомедов (6 матчей и штраф 75 тысяч рублей) и Эдвард Дзасохов (5 матчей и штраф 25 тысяч рублей).

12 мая СКА победил со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти на 93-й минуте встречи. После финального свистка игроки «Ессентуков» начали спорить с арбитром игры. Один из них, уходя с поля, пнул мяч в сторону болельщиков ростовского клуба, спровоцировав конфликт, который перерос в драку.

ФК СКА (Ростов-на-Дону)
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