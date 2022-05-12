Руководство ФНЛ начало проверку по факту драки между футболистами «Ессентуков» и болельщиками СКА

Руководство ФНЛ начало проверку по факту драки футболистов «Ессентуков» с фанатами СКА (Ростов-на-Дону) после матча 30-го тура ФНЛ-2.

Драка началась после того, как один из игроков «Ессентуков», уходя с поля, пнул мяч в сторону болельщиков СКА.

«Проверка проводится, устанавливаются все обстоятельства», — приводит ТАСС заявление пресс-службы лиги.

СКА победил в гостях «Ессентуки» — 2:1. С 68 очками ростовская команда занимает первое место в группе 1 ОЛИМП ФНЛ-2, «Ессентуки» с 10 очками расположились на последнем месте.