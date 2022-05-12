Футбол
ФНЛ-2
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 19:53

Руководство ФНЛ начало проверку по факту драки между футболистами «Ессентуков» и болельщиками СКА

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководство ФНЛ начало проверку по факту драки футболистов «Ессентуков» с фанатами СКА (Ростов-на-Дону) после матча 30-го тура ФНЛ-2.

Драка началась после того, как один из игроков «Ессентуков», уходя с поля, пнул мяч в сторону болельщиков СКА.

«Проверка проводится, устанавливаются все обстоятельства», — приводит ТАСС заявление пресс-службы лиги.

СКА победил в гостях «Ессентуки» — 2:1. С 68 очками ростовская команда занимает первое место в группе 1 ОЛИМП ФНЛ-2, «Ессентуки» с 10 очками расположились на последнем месте.

Источник: https://tass.ru/sport/14611293
Футбол
ФНЛ
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
ПФЛ
0
Читайте также
Как спастись от сезонной аллергии?
Канадец в русском стиле, шведы и финны без игроков КХЛ, крутой тинейджер из Словакии. Чемпионат мира по хоккею-2022 без России – что это будет?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ессентуках» рассказали, из-за чего произошла драка после матча с СКА

Гендиректор СКА: «Один игрок «Ессентуков» угрожал судье, другой ударил мячом в голову болельщика»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости