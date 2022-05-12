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Сегодня, 18:37

Футболисты «Ессентуков» подрались с болельщиками СКА после матча

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Футболисты «Ессентуков» подрались с болельщиками СКА после матча.
Фото ФНЛ

Футболисты «Ессентуков» подрались с болельщиками СКА после матча 30-го тура ФНЛ-2.

СКА одержал победу благодаря пенальти на 93-й минуте матча (2:1). После этого прозвучал финальный свисток, а игроки «Ессентуков» начали спорить с арбитром.

Один из игроков «Ессентуков», уходя с поля, пнул мяч в сторону болельщиков СКА. Таким образом он спровоцировал конфликт, который быстро перерос в драку.

Источник: https://youtu.be/AL7ZNii4mq0?t=7300
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