Футболисты «Ессентуков» подрались с болельщиками СКА после матча

Футболисты «Ессентуков» подрались с болельщиками СКА после матча 30-го тура ФНЛ-2.

СКА одержал победу благодаря пенальти на 93-й минуте матча (2:1). После этого прозвучал финальный свисток, а игроки «Ессентуков» начали спорить с арбитром.

Один из игроков «Ессентуков», уходя с поля, пнул мяч в сторону болельщиков СКА. Таким образом он спровоцировал конфликт, который быстро перерос в драку.