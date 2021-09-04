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Футбольный клуб «Чайка» объявил, что может прекратить существование

15:48
Футболисты «Чайки». Фото ФК «Чайка»
Футболисты «Чайки». Фото ФК «Чайка»
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Футбольный клуб «Чайка» выступил с заявлением по поводу решения комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков , на котором был рассмотрен вопрос о регистрации «Томью» действующего игрока клуба из Песчанокопского Марата Апшацева.

Комитет по статусу игроков признал регистрацию футболиста правомерной, в связи с чем «Чайка» выразила несогласие и подготовила заявление в палату по разрешению споров РФС.

«В ходе заседания любые наши аргументы и доводы были оставлены без внимания. Было принято беспрецедентное, опасное для будущего решение, которое не имеет под собой никакой справедливости. По сути, исходя из итогов вчерашнего заседания, любой футболист может покинуть любой клуб в удобный для него момент, не имея на это никаких уважительных причин.

Нами не получен ответ ни на один из вопросов, а все факты нарушения Регламентов оставлены без внимания. Ходатайства клуба в ходе заседания также не получили комментариев. Игрок «Чайки» Марат Апшацев абсолютно неправомерно был зарегистрирован в системе ЕИАС РФС за «Томью». Причины произошедшего нам также не были объяснены, а озвучен лишь комментарий «поступило такое распоряжение». Мы получили официальные консультации от Трудовой Инспекции РФ, Пенсионного Фонда России, которые полностью подтверждают нашу правоту в предмете разбирательства — «Томь» не имела и не имеет права заявлять Апшацева для участия в ФНЛ», — говорится в заявлении на официальном сайте «Чайки».

Также в заявлении говорится о том, что президент и руководство клуба рассмотрят целесообразность существования «Чайки» после того, как палата по разрешению споров РФС вынесет свое решение по ситуации.

«В июле 2021 года нас наказали, разрушив текущую операционную деятельность клуба. Сохранение «Чайки» с учётом случившегося — непростое решение президента. Однако существовать в ситуации, когда каждый день ты сталкиваешься с подобным произволом попросту невозможно. Клубом подготовлены заявления в палату по разрешению споров РФС, и мы искренне надеемся, что эти заседания будут проходить не «понятийно», а в строгом соответствии с Регламентами и законами, и решения станут жесткими и справедливыми.

По итогам вынесенных решений палаты по разрешению споров РФС президентом и руководством клуба будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования футбольного клуба «Чайка» в настоящем виде», — говорится в тексте заявления.

«Чайка» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ-2 группы 1 «Юг» с 13 очками в 6 матчах. В июле 2021 года клуб был переведен в третий по силе дивизион из-за участия в трех договорных матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Oficialnoe-zajavlenie-FK-Chajka-4173

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Иван Торопцев все материалы автора

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