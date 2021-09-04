Футбольный клуб «Чайка» объявил, что может прекратить существование

Футбольный клуб «Чайка» выступил с заявлением по поводу решения комитета Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков , на котором был рассмотрен вопрос о регистрации «Томью» действующего игрока клуба из Песчанокопского Марата Апшацева.

Комитет по статусу игроков признал регистрацию футболиста правомерной, в связи с чем «Чайка» выразила несогласие и подготовила заявление в палату по разрешению споров РФС.

«В ходе заседания любые наши аргументы и доводы были оставлены без внимания. Было принято беспрецедентное, опасное для будущего решение, которое не имеет под собой никакой справедливости. По сути, исходя из итогов вчерашнего заседания, любой футболист может покинуть любой клуб в удобный для него момент, не имея на это никаких уважительных причин.



Нами не получен ответ ни на один из вопросов, а все факты нарушения Регламентов оставлены без внимания. Ходатайства клуба в ходе заседания также не получили комментариев. Игрок «Чайки» Марат Апшацев абсолютно неправомерно был зарегистрирован в системе ЕИАС РФС за «Томью». Причины произошедшего нам также не были объяснены, а озвучен лишь комментарий «поступило такое распоряжение». Мы получили официальные консультации от Трудовой Инспекции РФ, Пенсионного Фонда России, которые полностью подтверждают нашу правоту в предмете разбирательства — «Томь» не имела и не имеет права заявлять Апшацева для участия в ФНЛ», — говорится в заявлении на официальном сайте «Чайки».

Также в заявлении говорится о том, что президент и руководство клуба рассмотрят целесообразность существования «Чайки» после того, как палата по разрешению споров РФС вынесет свое решение по ситуации.

«В июле 2021 года нас наказали, разрушив текущую операционную деятельность клуба. Сохранение «Чайки» с учётом случившегося — непростое решение президента. Однако существовать в ситуации, когда каждый день ты сталкиваешься с подобным произволом попросту невозможно. Клубом подготовлены заявления в палату по разрешению споров РФС, и мы искренне надеемся, что эти заседания будут проходить не «понятийно», а в строгом соответствии с Регламентами и законами, и решения станут жесткими и справедливыми.



По итогам вынесенных решений палаты по разрешению споров РФС президентом и руководством клуба будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования футбольного клуба «Чайка» в настоящем виде», — говорится в тексте заявления.

«Чайка» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ-2 группы 1 «Юг» с 13 очками в 6 матчах. В июле 2021 года клуб был переведен в третий по силе дивизион из-за участия в трех договорных матчах.